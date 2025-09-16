Erano tutti miei figli all’Elfo Puccini

In Sala Shakespeare dell’Elfo PucciniErano tutti miei figli“, da Arthur Miller, dal 21 ottobre al 16 novembre. Elio De Capitani, a 12 anni da “Morte di un commesso viaggiatore“, torna al teatro di Miller in un’opera ambientata nell’America post-bellica. Lo spettacolo ci porta nel cuore della vita della famiglia Keller: ricca casa borghese, immaginata dallo scenografo Carlo Sala come un patio circondato da bosco, che lascia intuire l’intimità delle stanze, ma tiene celati i segreti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

