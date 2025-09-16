Enzo Iacchetti denuncia il genocidio a Gaza | Str** ti prendo a pugni e minaccia di lasciare È sempre Cartabianca

Violento scontro in diretta a È sempre Cartabianca tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. L’attore denuncia il genocidio a Gaza e viene contestato dal suo interlocutore; furioso, minaccia di lasciare il programma condotto da Bianca Berlinguer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: enzo - iacchetti

È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti furioso con la premier: “Cos’ha fatto Giorgia Meloni”

“È sempre Cartabianca”, Enzo Iacchetti polemico su Giorgia Meloni: il duro intervento

“Si è svegliata?”. È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti durissimo contro Giorgia Meloni: attacco totale

Enzo iacchetti - facebook.com Vai su Facebook

Enzo Iacchetti compie 73 anni: venne licenziato da un’agenzia viaggi, perché finì con Corvaglia, la lotta alla depressione - X Vai su X

Enzo Iacchetti denuncia il genocidio a Gaza: “Str**, ti prendo a pugni”, e minaccia di lasciare È sempre Cartabianca.

È sempre Cartabianca, Iacchetti perde la testa contro l'israeliano: "Stron*o ti prendo a pugni" - Scintille a distanza e attimi di tensione nel corso della puntata di martedì 16 settembre di È sempre Cartabianca, su Rete 4. iltempo.it scrive