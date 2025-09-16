Enzo Gragnaniello in concerto a Castelvetere sul Calore

Castelvetere sul Calore si prepara ad accogliere uno dei grandi protagonisti della musica d’autore italiana: Enzo Gragnaniello sarà in concerto venerdì 19 settembre 2025 in Piazza Monumento, per una serata che si preannuncia ricca di emozioni e atmosfere intense.Cantautore tra i più autentici. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

19 settembre 2025 Ore 21:30 Piazza Monumento - Castelvetere sul Calore Un’occasione unica per vivere le emozioni, la voce e la musica di Enzo Gragnaniello, artista simbolo della canzone napoletana - facebook.com Vai su Facebook

