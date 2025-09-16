Due vittorie all’ultimo metro. Mora e Cavedane si godono il giorno dopo di una domenica di Carrera da sogno, che la Mora ha bissato anche con il successo-bis in Coppa Terme al mattino. "Vero che una vittoria vale una, ma vincere con venti metri di vantaggio o all’ultimo respiro, ha un altro sapore", esordisce Matteo Mingotti, responsabile della Mora, lui che era abituato da bordo strada a godersi vittorie epocali, "e invece ieri (domenica, ndr), nel duello con l’Ov ho sofferto fino alla fine, molto più di quando correvo". La chiave del successo in Autopodistica è stata, assicura, la strategia. "Abbiamo mescolato molto le carte, cambiato gli spingitori scegliendo negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Entusiasmo Carrera. Cavedane e Mora guardano già al 2026: "Avversari fortissimi"