Entro fine anno arriva il nuovo codec AV2 successore di AV1

Dday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AOMedia lo definisce un salto generazionale nella codifica video. Verrà finalizzato entro la fine dell'anno e sarà pensato anche per la trasmissione di più video in split screen e per le applicazioni di realtà aumentata e virtuale. 🔗 Leggi su Dday.it

