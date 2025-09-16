AOMedia lo definisce un salto generazionale nella codifica video. Verrà finalizzato entro la fine dell'anno e sarà pensato anche per la trasmissione di più video in split screen e per le applicazioni di realtà aumentata e virtuale. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Entro fine anno arriva il nuovo codec AV2, successore di AV1