Entro fine anno arriva il nuovo codec AV2 successore di AV1
AOMedia lo definisce un salto generazionale nella codifica video. Verrà finalizzato entro la fine dell'anno e sarà pensato anche per la trasmissione di più video in split screen e per le applicazioni di realtà aumentata e virtuale. 🔗 Leggi su Dday.it
Shein chiude il magazzino di stradella: 311 licenziamenti e trasferimento in Polonia entro fine anno - La chiusura del magazzino shein a stradella provoca 311 licenziamenti e il trasferimento dell’attività in Polonia, con impatti occupazionali significativi per l’Oltrepò Pavese ... Da gaeta.it
Bonus busta paga, ecco i prossimi aumenti di stipendio in arrivo entro fine anno - Aumenti di stipendio, ecco tutti gli appuntamenti da segnare in rosso sul calendario da qui alla fine dell'anno. Riporta money.it