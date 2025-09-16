Enrico Galiano | Il prof non è psicologo Ma può dire | io ci sono

Roma, 16 settembre 2025 – Un insegnante, quando capisce che un suo studente sta male, non ha poteri speciali: non è uno psicologo, non è un medico, e non può risolvere tutto da solo. Ma può fare la cosa più semplice e più rivoluzionaria: esserci. Accorgersi, guardare, ascoltare. Il primo passo è sempre quello: non far sentire invisibile chi soffre. Davanti a un ragazzo fragile o a un caso di bullismo, il professore ha il dovere di segnalare, coinvolgere la famiglia, i colleghi, la dirigenza, i servizi se serve. Ma soprattutto può cercare di aprire un canale di fiducia con lo studente, fargli capire che non è solo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

