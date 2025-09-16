Enorme tagliola in mezzo ai boschi | cane intrappolato e ferito
Una trappola vietata nei boschi e un cane ferito gravemente, salvato solo grazie al pronto intervento dei soccorritori. È successo a San Cipriano, frazione di Lonato, dove l’animale è rimasto intrappolato in una tagliola di grandi dimensioni, capace di mettere in pericolo non solo gli animali ma. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
