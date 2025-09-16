Endoscopia digestiva L’equipe di Biscontri attiva anche sull’Amiata

Si rafforza la rete sanitaria territoriale nel campo dell’endoscopia digestiva: l’equipe del dottor Marco Biscontri è operativa anche nell’ ospedale di Castel del Piano. Le prestazioni endoscopiche e le visite gastroenterologiche erogate nella struttura amiatina rientrano ora ufficialmente nell’attività di rete già avviata a Massa Marittima, in supporto alla Uosd di Endoscopia digestiva diretta dal dottor Tommaso Balestracci. L’estensione della rete consente di offrire prestazioni diagnostiche di qualità ai cittadini dei territori grossetani, riducendo la necessità di lunghi spostamenti e garantendo un accesso più equo e capillare ai servizi sanitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

