Endometriosi nuova pillola disponibile in Italia e rimborsata dal Ssn
(Adnkronos) – Da oggi la terapia orale per il trattamento sintomatico dell'endometriosi di Gedeon Richter Italia è rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale. Lo annuncia in una nota l'azienda farmaceutica, confermando "il proprio impegno nella salute femminile con un farmaco innovativo in grado di restituire benessere alle donne che convivono con una patologia tanto diffusa quanto . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: endometriosi - nuova
Endometriosi FVG. . Vi aspettiamo ore 12 TORNEO DI BASKET CON LA NAZIONALE FEMMINILE SORDE E SQUADRA DEL TERRITORIO UN-ENDO TIFIAMO NON SOLO CON LE MANI ANCHE QUELLO SILENZIOSO NUOVA ESPERIENZA #SalveComunic - facebook.com Vai su Facebook
Endometriosi, nuova pillola disponibile in Italia e rimborsata dal Ssn; In Gran Bretagna è stata approvata una nuova pillola contro l'endometriosi; Dalla Gran Bretagna arriva una pillola contro l’endometriosi.
Endometriosi, nuova pillola disponibile in Italia e rimborsata dal Ssn - Da oggi la terapia orale per il trattamento sintomatico dell'endometriosi di Gedeon Richter Italia è rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale. Secondo msn.com
Endometriosi alla svolta. Nuovi profarmaci per una terapia efficace - "PEACE è l’acronimo di ’Prodrugs treatment for Endometriosis And women’s well- Segnala msn.com