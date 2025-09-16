Endometriosi nuova pillola disponibile in Italia e rimborsata dal Ssn

Webmagazine24.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Da oggi la terapia orale per il trattamento sintomatico dell'endometriosi di Gedeon Richter Italia è rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale. Lo annuncia in una nota l'azienda farmaceutica, confermando "il proprio impegno nella salute femminile con un farmaco innovativo in grado di restituire benessere alle donne che convivono con una patologia tanto diffusa quanto . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: endometriosi - nuova

Endometriosi, nuova pillola disponibile in Italia e rimborsata dal Ssn; In Gran Bretagna è stata approvata una nuova pillola contro l'endometriosi; Dalla Gran Bretagna arriva una pillola contro l’endometriosi.

endometriosi nuova pillola disponibileEndometriosi, nuova pillola disponibile in Italia e rimborsata dal Ssn - Da oggi la terapia orale per il trattamento sintomatico dell'endometriosi di Gedeon Richter Italia è rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale. Secondo msn.com

endometriosi nuova pillola disponibileEndometriosi alla svolta. Nuovi profarmaci per una terapia efficace - "PEACE è l’acronimo di ’Prodrugs treatment for Endometriosis And women’s well- Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Endometriosi Nuova Pillola Disponibile