Endgame marvel | l’epico finale dopo due anni di attesa

Il panorama dei fumetti Marvel si appresta a vivere un momento cruciale con la conclusione della linea narrativa dell’ Universo Ultimate. Questa saga, che ha rappresentato un’alternativa moderna e rinnovata alla continuity principale, sta per giungere al suo epilogo attraverso una miniserie intitolata Ultimate Endgame. L’evento promette di essere un capitolo decisivo, con protagonisti i più iconici eroi Marvel coinvolti in una battaglia finale contro il temibile Maker, versione malvagia di Reed Richards. La narrazione si preannuncia come un confronto epico, ricco di colpi di scena e perdite significative. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Endgame marvel: l’epico finale dopo due anni di attesa

In questa notizia si parla di: endgame - marvel

Personaggi mcu post-endgame che si discostano dai fumetti marvel

Marvel annuncia la fine del suo universo definitivo dopo endgame

I segreti dei fumetti di secret wars per il prossimo avengers: endgame marvel

Rumor suggeriscono il ritorno di celebri eroi Marvel in Avengers: Doomsday, con possibile coinvolgimento di varianti e viaggi nel tempo. https://cinema.everyeye.it/notizie/avengers-doomsday-3-teorie-spiegherebbero-ritorno-steve-rogers-826906.html?utm_ - facebook.com Vai su Facebook

Marvel, 5 finali alternativi che avrebbero completamente cambiato il franchise - In attesa della prossima Fase, vediamo alcuni finali alternativi nel MCU che avrebbero cambiato radicalmente l'andamento del franchise. Scrive cinema.everyeye.it

Avengers: Endgame, la scena finale ancora non quadra (e la Marvel non fa niente per spiegarla) - Nemmeno la Marvel riesce a spiegare il finale di Avengers: Endgame La risposta è rimasta finora poco chiara, con i Marvel Studios che si sono sforzati il minimo sindacale per dissipare la confusione. Segnala comingsoon.it