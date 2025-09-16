EMU Dolphin 2509 | La Rivincita! Il Trio Disney Sconfitto e Addio al Dual Core Forse

La Notizia Bomba: Dopo oltre un decennio di lotte, i tre giochi più problematici per l’emulatore, soprannominati “Il Trio Disney della Distruzione ” (Toy Story 3, Cars 2 e Disney Infinity), sono finalmente giocabili a piena velocità! Ma non è l’unica novità shock: la famigerata modalità Dual Core, fonte di crash per milioni di utenti, viene disabilitata di default. Prepariamoci a scoprire perché. La Caduta dei Titani: Addio, Trio della Distruzione!. Per anni, questi tre giochi sono stati il nemico numero uno di Dolphin. Si bloccavano, crashavano e rallentavano in modo inspiegabile. Pensavamo fossero pieni di “trucchetti sporchi” anti-emulazione, come la “pillola suicida della dcache”, un ingegnoso stratagemma che sfruttava un nostro vecchio limite tecnico per farci sovrascrivere il loro stesso codice e bloccarli. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

