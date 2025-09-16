Emorroidi come alleviare il dolore in modo naturale?
Le emorroidi possono essere interne (nel retto) o esterne (sotto la pelle, a livello dell'ano). Diversi fattori possono causare la malattia emorroidaria. Durante un attacco, se necessario, assumere antidolorifici e applicare un trattamento locale. Se l'attacco persiste, esistono soluzioni naturali per alleviare i sintomi. Cosa si può fare contro le emorroidi usando gli oli essenziali?. In caso di crisi emorroidaria, possiamo ricorrere a un trattamento naturale ben noto: gli oli essenziali (OE). Alcuni oli essenziali in particolare aiutano ad alleviare i sintomi: L'olio essenziale di lavanda aspic ha proprietà antinfiammatorie e curative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Come alleviare il dolore delle emorroidi - Le emorroidi sono vene varicose che si formano nel tratto intestinale del retto e dell’ano. Lo riporta donnamoderna.com
Emorroidi per 3,7 mln di italiani. Ma ora con la chirurgia meno dolore e recidive - A renderlo possibile è una suturatrice meccanica circolare ad alto volume, che rimuove più tessuto prolassato. Riporta quotidianosanita.it