Emorroidi come alleviare il dolore in modo naturale?

Le emorroidi possono essere interne (nel retto) o esterne (sotto la pelle, a livello dell'ano). Diversi fattori possono causare la malattia emorroidaria. Durante un attacco, se necessario, assumere antidolorifici e applicare un trattamento locale. Se l'attacco persiste, esistono soluzioni naturali per alleviare i sintomi. Cosa si può fare contro le emorroidi usando gli oli essenziali?. In caso di crisi emorroidaria, possiamo ricorrere a un trattamento naturale ben noto: gli oli essenziali (OE). Alcuni oli essenziali in particolare aiutano ad alleviare i sintomi: L'olio essenziale di lavanda aspic ha proprietà antinfiammatorie e curative.

