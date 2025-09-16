Emmy | trionfa la serie fenomeno Adolescence

77ª edizione degli Emmy – gli Oscar della tv – ricca di colpi di scena: l’altra notte a Los Angeles la stagione di debutto della serie Hbo The Pitt (in arrivo su Sky il 24 settembre) ambientata in un pronto soccorso di Pittsburgh ha conquistato la statuetta per la fiction drammatica superando la favorita Severance mentre il protagonista di The Pitt, Noah Wyle, ha battuto pezzi da novanta come Gary Oldman e Pedro Pascal. Non solo: l’annunciato exploit della britannica Adolescence è stato persino più ampio del previsto, con 6 statuette tra cui quella per la miglior miniserie; il 15enne Owen Cooper ha vinto come attore non protagonista, diventando l’attore maschile più giovane di sempre a ricevere un Emmy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Emmy: trionfa la serie fenomeno “Adolescence“

