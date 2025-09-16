Emiliano e il passo indietro sulle Regionali | Decaro? Lo voterò Sono un po' arrabbiato ma non mi sento tradito

“Io dissi a Decaro che mi sarei candidato a suo sostegno. Era tutto tranquillo. Non mi sento tradito”. Ad affermarlo è il governatore uscente della Puglia, Michele Emiliano, nel corso del programma ‘Dieci minuti’ su Rete4 condotto da Nicola Porro.Emiliano ha parlato della diatriba tra lui e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

