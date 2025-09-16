Emiliano e il passo indietro sulle Regionali | Decaro? Lo voterò Sono un po' arrabbiato ma non mi sento tradito

“Io dissi a Decaro che mi sarei candidato a suo sostegno. Era tutto tranquillo. Non mi sento tradito”. Ad affermarlo è il governatore uscente della Puglia, Michele Emiliano, nel corso del programma ‘Dieci minuti’ su Rete4 condotto da Nicola Porro.Emiliano ha parlato della diatriba tra lui e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: emiliano - passo

Regionali, Antonio Decaro insiste: "Emiliano e Decaro facciano un passo indietro"

Regionali, Antonio Decaro insiste: "Emiliano e Vendola facciano un passo indietro"

I Cinquestelle tifano per Decaro, Furore: "Il tempo di Emiliano è finito, dovrebbe fare un passo di lato"

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano Partenza dal Passo del Cerreto verso la meravigliosa Alpe di Succiso ( 2016m) e Monte Casarola ( 1979 m) #alpedisucciso #casarola #appenninoreggiano #appenninotoscoemiliano #parconazionale #lallao - facebook.com Vai su Facebook

=Dopo il passo indietro di Emiliano, Decaro entra in partita in #Puglia https://agi.it/politica/news/2025-09-03/passo-indietro-emiliano-decaro-candidato-in-puglia-32982594/… - X Vai su X

Emiliano e il passo indietro sulle Regionali: Decaro? Lo voterò. Sono un po' arrabbiato, ma non mi sento tradito; Regionali, il passo indietro di Emiliano. Per il sì di Decaro resta il “nodo” Vendola; Emiliano fa il passo indietro, non si candida alle regionali.

Regionali, Emiliano fa il passo indietro in Puglia, ma Avs non molla su Vendola. M5s promuove le candidature in Calabria e in veneto Zaia non fissa ancora la data del voto - Intanto Zaia non fissa la data del voto in Veneto, causa bagarre nel centrodestra ... Scrive lanotiziagiornale.it

Emiliano fa il passo indietro, non si candida alle regionali - Elly Schlein ha ringraziato Michele Emiliano per la sua disponibilità a non candidarsi e ha ribadito che l’attuale governatore pugliese, con dieci anni di presidenza, darà il suo contributo importante ... Segnala sudnews.it