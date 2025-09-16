Emergenza solitudine L’aiuto della Caritas

TERNI Dal 7 ottobre ogni martedì dalle 15 alle 18 la Caritas diocesana mette a disposizione, nel Centro di via Vollusiano, uno “Spazio di ascolto“ per le persone sole. "Nella nostra società, specialmente negli ultimi tempi – spiega la Caritas –, sta aumentando notevolmente il senso di solitudine e di isolamento relazionale, che interessa sia i giovani che gli anziani. Nonostante siamo pieni di connessioni, spesso ci si sente sempre più soli dal punto di vista esistenziale. La Caritas diocesana ha attivato uno spazio di ascolto specifico su questa problematica, con l’obiettivo di cercare di contrastare la solitudine e l’isolamento vissuti da molte persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

