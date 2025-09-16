Emanuele Filiberto di Savoia a Torino con la nuova fidanzata | le prime foto con Adriana Abiscal
Sorridenti e felici a Torino. Emanuele Filiberto di Savoia e la fidanzata, l'imprenditrice messicana Adriana Abascal, Miss Messico nel 1988 e quinta a Miss Universo nel 1989, lo scorso weekend sono stati a Torino dove hanno assistito insieme alla partenza del Giro Automobilistico d’Italia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: emanuele - filiberto
Emanuele Filiberto e Adriana Abascal: insieme per la prima volta in Italia
Emanuele Filiberto di Savoia rompe il silenzio su Adriana Abascal: “Meravigliosa”
Schianto tra auto e moto in corso Emanuele Filiberto, giovane trasportato in ospedale
Corso “Mignon Gioielli Dolci” con Valentina Planta Quando: Venerdì 3 Ottobre 2025 ? Orario: 9:00 – 17:00 Dove: One Day Chef, Via Emanuele Filiberto 140 – Roma ? Docente: Valentina Planta Una giornata interamente dedicata alla pasticceria mi - facebook.com Vai su Facebook
Nel luglio 2025 l’Istituto Eumetra ha realizzato un sondaggio nazionale indipendente (su un campione di 1000 cittadini ) per analizzare il percepito della monarchia e della figura di S.A.R. Emanuele Filiberto. @Adnkronos @Agenzia_Ansa @Agenzia_Italia - X Vai su X
Emanuele Filiberto di Savoia a Torino con la nuova fidanzata: le prime foto con Adriana Abiscal; Emanuele Filiberto di Savoia con la nuova compagna, le foto social in giro per l’Italia; Savoia, Emanuele Filiberto al Museo del Cioccolato e a Superga: «Ora prendo casa a Torino».
Emanuele Filiberto di Savoia pubblica rarissime foto con la nuova compagna messicana Adriana Abascal: a Torino per un evento insieme, guarda - Emanuele Filiberto di Savoia pubblica rarissime foto con la nuova compagna messicana Adriana Abascal: a Torino ... Riporta gossip.it
Emanuele Filiberto di Savoia a nozze, il matrimonio più esclusivo nella Palazzina di Stupinigi - Emanuele Filiberto di Savoia, testimone ad uno dei matrimoni più esclusivi dell’anno, che si è celebrato a Stupinigi. Scrive dilei.it