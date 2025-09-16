Emanuele Filiberto di Savoia a Torino con la nuova fidanzata | le prime foto con Adriana Abiscal

Sorridenti e felici a Torino. Emanuele Filiberto di Savoia e la fidanzata, l'imprenditrice messicana Adriana Abascal, Miss Messico nel 1988 e quinta a Miss Universo nel 1989, lo scorso weekend sono stati a Torino dove hanno assistito insieme alla partenza del Giro Automobilistico d’Italia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it