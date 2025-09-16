Elvio Sonnino amministratore delegato della Banca Popolare di Sondrio

La Banca Popolare di Sondrio apre un nuovo capitolo della propria storia: dopo decenni di gestione radicata nella tradizione valtellinese, l’istituto entra in una fase di trasformazione sotto la guida di Bper Banca, azionista di controllo con l’80,7 per cento del capitale. Protagonista del cambiamento è Elvio Sonnino, nominato amministratore delegato, a cui spetta il compito di accompagnare la Popolare di Sondrio verso l’integrazione con Bper, prevista entro il 2026. Classe 1964, laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna, Sonnino ha iniziato la sua carriera in Arthur Andersen Management Consulting, dove è arrivato a ricoprire il ruolo di senior manager, per poi intraprendere un lungo percorso nel settore bancario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

