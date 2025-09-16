L’oro continua la sua corsa superando i 100 euro al grammo ed Elton John ‘anticipa’ i mercati. In un breve documentario intitolato ‘Touched by Gold’, pubblicato dal World Gold Council, infatti, l’icona del pop parla del suo amore per l’oro e del suo frequente utilizzo nei costumi di scena. Ma non solo: la leggenda della musica ha spiegato come ha trasformato le sue rotule in gioielli nel nuovo cortometraggio documentario del World Gold Council. La rotula di Elton John trasformata in collana. Elton John lo ha rivelato in una clip di Us Weekly tratta dal suo cortometraggio documentario, ‘Touched By Gold’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elton John, la passione per l’oro e la rotula diventata collana