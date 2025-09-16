Elon Musk vuole trasformare SpaceX anche in un operatore mobile

Archiviata la breve e travagliata esperienza politica, Elon Musk è tornato a fare quello che sa fare meglio di tutti, l’imprenditore. E una delle sue ultime mosse, l’acquisizione per 17 miliardi di dollari dello spettro radio appartenente alla società EchoStar, lascia presagire un’entrata di SpaceX nel mercato della connettività mobile. Lo spettro EchoStar e la visione di Musk. La stessa scelta dello spettro radio da acquisire è stata strategica, trattandosi di frequenze compatibili con i chipset degli smartphone di prossima generazione. Musk intende trasformare questi “canali” in una dorsale satellitare capace di parlare direttamente ai telefoni, superando le zone d’ombra che ancora affliggono le reti terrestri. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Elon Musk vuole trasformare SpaceX (anche) in un operatore mobile

