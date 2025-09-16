Elisabetta Cocciaretto irriducibile! Batte Yuan da 0-4 nel terzo set! Italia-Cina 1-0 in Billie Jean King Cup
Elisabetta Cocciaretto vince, in due ore e 53 minuti, il match d’esordio con Yue Yuan del quarto tra Italia e Cina in Billie Jean King Cup. Un confronto quasi senza senso, nel quale l’azzurra finisce sotto di un break nel secondo set, di due nel terzo, vede l’avversaria servire due volte per il match e, infine, si impone per 4-6 7-5 7-5. Primo punto, in sostanza, alla squadra azzurra: ora è tutto in mano a Jasmine Paolini, che tenterà di chiudere il cerchio contro Xinyu Wang. Le prime fasi vedono una Cocciaretto concentrata e anche propositiva, che tenta di non dare troppi angoli alla sua avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it
