Elisabet Viktoria Ruzhyla è Miss Ischia 2025

Napolitoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con un grande successo la finalissima di Miss Ischia 2025, che ha incoronato la nuova reginetta dell'isola. Domenica 14 settembre, lo splendido Piazzale del Soccorso a Forio ha fatto da cornice a un evento che ha visto 32 talentuose ragazze contendersi l'ambìto titolo. Dopo una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

