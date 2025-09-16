Elezioni regionali la Puglia al voto il 23 e 24 novembre per eleggere il successore di Emiliano

La Puglia ha finalmente una data per le elezioni regionali: i cittadini saranno chiamati alle urne il 23 e 24 novembre. La finestra scelta è l’ultima disponibile, secondo lo Statuto regionale, che prevede il voto entro 60 giorni dalla fine della legislatura. Quest’ultima scadrà il 21 settembre, giorno in cui Michele Emiliano vinse le elezioni nel 2020. Al momento manca solo la conferma ufficiale, ma da Bari filtrano segnali chiari: il governatore uscente Emiliano sarebbe pronto a firmare il decreto di indizione, come riporta il Corriere. Il voto nelle stesse giornate di Veneto e Campania. Il 23 e 24 novembre potrebbero essere giorni “condivisi” anche da Veneto e Campania. 🔗 Leggi su Open.online