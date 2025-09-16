Elezioni regionali in Campania si vota il 23 e il 24 novembre

Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno sabato 23 e domenica 24 novembre 2025. Il presidente uscente Vincenzo De Luca doveva decidere entro le 12 di oggi se si sarebbe votato il 16 e 17 novembre oppure nella settimana successiva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it