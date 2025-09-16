Elezioni regionali in Campania si vota il 23 e il 24 novembre
Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno sabato 23 e domenica 24 novembre 2025. Il presidente uscente Vincenzo De Luca doveva decidere entro le 12 di oggi se si sarebbe votato il 16 e 17 novembre oppure nella settimana successiva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali nelle #Marche, come e quando si vota - X Vai su X
Elezioni regionali, Salvini: «Il nome del candidato governatore sarà a Pontida». Donazzan: Veneto pronto per una donna presidente - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali in Campania, quando si vota: ufficiali le date; Elezioni Regionali Campania, si vota il 23 e 24 novembre; Regionali Campania, arriva la decisione: si vota il 23 e il 24 novembre.
Elezioni regionali in Campania, quando si vota: ufficiali le date - Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Come scrive tg24.sky.it
In Campania si vota per la Regione il 23 e 24 novembre, nel giorno dell’anniversario del terremoto in Irpinia - Il governatore uscente De Luca ha scelto la data delle prossime Elezioni Regionali: si vota nel giorno del 45esimo anniversario del terremoto d'Irpinia ... Si legge su fanpage.it