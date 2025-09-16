Elezioni regionali in Campania De Luca stabilisce la data del voto

Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre 2025. A stabilirlo il presidente uscente Vincenzo De Luca che doveva decidere entro le 12 di oggi se si sarebbe votato il 16 e 17 novembre oppure nella settimana. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali nelle #Marche, come e quando si vota - X Vai su X

Sono ufficiali le liste per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre: quattro candidati presidente, Antonella Bundu, Alessandro Tomasi, il governatore uscente Eugenio Giani e Carlo Giraldi, escluso l'unico candidato presidente senese Hubert Ciacci per il mancat - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali 2025 Puglia e Campania; Elezioni regionali in Campania, De Luca stabilisce la data del voto; Elezioni Regionali Campania, si vota il 23 e 24 novembre.

Regionali Campania, arriva la decisione: si vota il 23 e il 24 novembre - Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Secondo msn.com

In Campania si vota per la Regione il 23 e 24 novembre, nel giorno dell’anniversario del terremoto in Irpinia - Il governatore uscente De Luca ha scelto la data delle prossime Elezioni Regionali: si vota nel giorno del 45esimo anniversario del terremoto d'Irpinia ... Segnala fanpage.it