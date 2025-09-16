Elezioni Regionali in Campania | De Luca ha scelto le date per il voto

Tempo di lettura: < 1 minuto Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Il presidente uscente Vincenzo De Luca doveva decidere entro le 12 di oggi se si sarebbe votato il 16 e 17 novembre oppure nella settimana successiva, scelta appunto per il voto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni Regionali in Campania: De Luca ha scelto le date per il voto

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

