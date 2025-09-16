Elezioni regionali | dal circolo di Brindisi sì a Matarrelli candidato nella lista del Pd e no al ritorno di Amati

Il Partito democratico della città di Brindisi apre, con convinzione, alla candidatura nella lista dei?dem? del sindaco di Mesagne e presidente della Provincia Toni Matarrelli.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Elezioni regionali: dal circolo di Brindisi sì a Matarrelli candidato nella lista del Pd e no al ritorno di Amati

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

