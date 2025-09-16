Campania, Veneto, Toscana, Puglia, Calabria, Marche e Valle d’Aosta. Sono sette le Regioni in cui nel corso dell’autunno gli aventi diritto saranno chiamati a votare per le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale. In Campania il voto si terrà il 23 e 24 novembre, come ha stabilito il presidente uscente Vincenzo De Luca. Elezioni regionali Campania 2025: voto il 23 e 24 novembre. Cabina elettorale (Imagoeconomica). De Luca doveva decidere entro le 12 del 16 settembre se i residenti della Campania avrebbero votato il 16 e 17 novembre oppure nella settimana successiva, scelta appunto per il voto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Elezioni regionali Campania 2025, ecco le date: quando si vota