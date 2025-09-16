Elena Vergari svolta-choc a Chi l' ha visto | trovate le ossa 25 anni dopo?
Il classico clod case che si riapre e che potrebbe avere esiti clamorosi. A Ladispoli, il caso della scomparsa di Elena Vergari, svanita il 5 giugno 2005 a 47 anni, si riaccende dopo vent’anni grazie a un colpo di scena. Una lettera anonima, diffusa da Chi l’ha visto? su Raitre, conteneva una mappa che indicava un possibile nascondiglio del cadavere. Seguendo quelle indicazioni, un cronista della trasmissione ha rinvenuto ossa in un terreno vicino alla ferrovia in via Battisti, a ridosso della linea Roma-Civitavecchia. Il ritrovamento, avvenuto il 14 settembre 2025, ha spinto la Procura di Civitavecchia a sequestrare l’area, con interventi di polizia, medico legale e Scientifica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: elena - vergari
Elena Vergari, svolta-choc a Chi l'ha visto: trovate le ossa 25 anni dopo?.
