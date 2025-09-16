Elena Vergari scomparsa a Ladispoli In un campo trovate delle ossa
Elena Vergari è scomparsa a Ladispoli da 20 anni. A riaccendere il caso - come raccontato dalla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" - è stata una lettera anonima, che indicherebbe il luogo dove sarebbe stato nascosto il corpo della donna. E sabato 13 settembre, in quella zona, sono state.
Il mistero di Elena Vergari: dopo 20 anni una lettera anonima indica il luogo dove sarebbe sepolto il corpo, a pochi metri dalla sua casa di Ladispoli
Elena Vergari «è sepolta in campagna, non lontano da casa». La scomparsa a Ladispoli nel 2005 e la lettera anonima inviata a Chi l'ha visto?
