Edoardo Scotti tutto cuore ma servono tempi monstre per la finale ai Mondiali Botswana show sui 400
Edoardo Scotti ha dato tutto quello che aveva nella semifinale dei 400 metri dei Mondiali 2025 di atletica, a cui si era qualificato prendendo a sberle il record italiano (da 44.75 a 44.45 in batteria). Il lombardo è partito a spron battuto, cercando di forzare il passaggio e inseguire un riscontro cronometrico di spessore per dare la caccia a una difficile ammissione all’atto conclusivo sul giro della morte, consapevole dei rischi a cui andava incontro. Il 25enne ha conservato un po’ di energie durante la seconda curva e poi è tornato a spingere brillantemente sul rettilineo conclusivo, chiudendo al quinto posto con il tempo di 44. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: edoardo - scotti
Edoardo Scotti abbatte la barriera dei 45”, entusiasma agli Europei a squadre e guadagna punti pesanti
Edoardo Scotti pareggia il record italiano di Sito. Fabbri vince a Madrid, Dosso lotta con il vento
Edoardo Scotti prende a sberle il record italiano! Show nelle batterie dei 400 ai Mondiali, tolti 3 decimi!
Mondiali di #Atletica a Tokyo: è record italiano assoluto grazie a uno straordinario Edoardo Scotti, che si supera e ferma il cronometro a 44”45 sui 400mt piani, volando alle semifinali. Orgoglio per il Centro Sportivo #Carabinieri! - X Vai su X
Edoardo Scotti, che record ! 44.45 nei 400 a Tokyo 14 Settembre 2025 Primato italiano (e regionale) per Edoardo Scotti nelle batterie dei 400 metri a Tokyo con 44.45. Record italiano per il carabiniere Edoardo Scotti nella seconda giornata dei Campionati Mo - facebook.com Vai su Facebook
Edoardo Scotti tutto cuore, ma servono tempi monstre per la finale ai Mondiali. Botswana show sui 400; Edoardo Scotti nuovo primatista italiano dei 400: «Bellissimo, avevo previsto tutto»; Valentina Rodini, Edoardo Scotti e Giacomo Gentili, dalle Olimpiadi al campus di Cremona.
Scotti, quando matura il talento - Tre medaglie non si vincono tutti i giorni ma gli spunti positivi non mancano mai. fidal.it scrive
Gerry Scotti, perché si chiama così e qual è il suo vero nome - Gerry Scotti deve il suo pseudonimo a un gruppo di amici di gioventù. Da dilei.it