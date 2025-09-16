Edoardo Scotti tutto cuore ma servono tempi monstre per la finale ai Mondiali Botswana show sui 400

16 set 2025

Edoardo Scotti ha dato tutto quello che aveva nella semifinale dei 400 metri dei Mondiali 2025 di atletica, a cui si era qualificato prendendo a sberle il record italiano (da 44.75 a 44.45 in batteria). Il lombardo è partito a spron battuto, cercando di forzare il passaggio e inseguire un riscontro cronometrico di spessore per dare la caccia a una difficile ammissione all’atto conclusivo sul giro della morte, consapevole dei rischi a cui andava incontro. Il 25enne ha conservato un po’ di energie durante la seconda curva e poi è tornato a spingere brillantemente sul rettilineo conclusivo, chiudendo al quinto posto con il tempo di 44. 🔗 Leggi su Oasport.it

