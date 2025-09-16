Ecotour Carnia 4×4
Continua a crescere il numero dei partecipanti e l’interesse verso l’, che il Fuoristrada Club Tolmezzo, ha gestito durante questa stagione estiva in collaborazione con i veicoli di Isuzu e Jeep e con la Regione Friuli Venezia Giulia. Infatti le gite, che dovevano concludersi a fine Agosto, si sono prolungate sino al 15 settembre! I veicoli concessi dalle due case automobilistiche, sono diversi tra loro, ma molto adatti a questa attività. Isuzu ha fornito uno splendido D-Max BB, con cabina King size e l’apertura delle porte a libro. Aspetto questo che ha favorito l’accesso a bordo delle persone più mature, oltre che di tutti gli attrezzi che sono stati trasportati. 🔗 Leggi su Udine20.it
In questa notizia si parla di: ecotour - carnia
Continua a crescere il numero dei partecipanti e l’interesse verso l’Ecotour Carnia 4x4, che il Fuoristrada Club Tolmezzo ha gestito durante questa stagione estiva, in collaborazione con i veicoli di Isuzu e Jeep e con la Regione Friuli Venezia Giulia. https://ww - facebook.com Vai su Facebook