Maria Giaconia, Direttrice Operations Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), è intervenuta in occasione di Eco Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti, tenutosi oggi a Roma. “Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), offre un servizio capillare lungo tutto il Paese, con oltre seimila corse al giorno e oltre 200 Link, le soluzioni intermodali treno+bus, navi e altri mezzi. Stiamo lavorando per rendere il nostro servizio sempre più accessibile e, per fare questo, oltre al rinnovo della flotta e all’intermodalità, lavoriamo su digitalizzazione e semplicità d’uso. Ogni anno viaggiano con noi 400 milioni di passeggeri, circa il 40%, quindi 160 milioni di persone, utilizza il biglietto digitale regionale, che migliora l’esperienza di viaggio, rendendola più semplice. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - ECO FEST 2025, Maria Giaconia (Trenitalia): “160 milioni di passeggeri all’anno utilizzano il biglietto digitale regionale”