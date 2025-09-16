Ecco la verità Giancarlo Magalli tira fuori fatti su Pippo Baudo e smentisce Katia Ricciarelli

Le polemiche sulla presunta solitudine di Pippo Baudo dopo la sua morte non si placano. In particolare hanno fatto discutere le dichiarazioni di Katia Ricciarelli, che ha lamentato di non essere stata avvertita dalla segretaria storica del conduttore. A chiarire la questione ci ha pensato Giancarlo Magalli, ospite a La volta buona, che ha deciso di raccontare la sua verità per difendere la memoria dell’amico e di chi gli è stato accanto fino alla fine. Magalli ha rivelato di avere sempre avuto sia il numero privato di Baudo sia quello di Dina Minna, la sua segretaria e assistente storica. “La verità che direbbe Pippo Baudo se fosse ancora qui non è quella che abbiamo sentito da una certa parte ma in realtà e io faccio vedere che sul mio telefonino io avevo il numero di Dina e il numero di Pippo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it