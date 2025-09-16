Ecco la verità Giancarlo Magalli tira fuori fatti su Pippo Baudo e smentisce Katia Ricciarelli
Le polemiche sulla presunta solitudine di Pippo Baudo dopo la sua morte non si placano. In particolare hanno fatto discutere le dichiarazioni di Katia Ricciarelli, che ha lamentato di non essere stata avvertita dalla segretaria storica del conduttore. A chiarire la questione ci ha pensato Giancarlo Magalli, ospite a La volta buona, che ha deciso di raccontare la sua verità per difendere la memoria dell’amico e di chi gli è stato accanto fino alla fine. Magalli ha rivelato di avere sempre avuto sia il numero privato di Baudo sia quello di Dina Minna, la sua segretaria e assistente storica. “La verità che direbbe Pippo Baudo se fosse ancora qui non è quella che abbiamo sentito da una certa parte ma in realtà e io faccio vedere che sul mio telefonino io avevo il numero di Dina e il numero di Pippo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: verit - giancarlo
“Nel ricordo di Giancarlo Siani” Una serata per la verità e l’impegno civile Il Comune di Napoli onora la memoria del giovane cronista con la prima proiezione pubblica del docufilm “Quaranta anni senza Giancarlo Siani, regia di Filippo Soldi . In programma an - facebook.com Vai su Facebook
Estate 2025. A 40 anni dal delitto di Giancarlo Siani, rileggiamo i suoi articoli. Un gesto semplice, ma necessario: tornare alle sue parole, ai suoi pezzi scritti con coraggio, lucidità e passione civile. In un tempo in cui la verità costava la vita, Giancarlo ha sc - X Vai su X
Giancarlo Magalli, frecciatina ad Adriana Volpe/ “Con il 99% delle donne…” - Giancarlo Magalli, nuova frecciatina ad Adriana Volpe: "Con il 99% delle donne con cui ho lavorato mi sono trovata bene ma... Secondo ilsussidiario.net