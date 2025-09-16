Ecco la Bergamasca nel 2050 | anziani in crescita del 50% giovani -18%

L’ANALISI. Nel 2050 la Bergamasca sarà più anziana e meno giovane: +50% over 65, -18% under 64. La richiesta: «Una sfida sociale e sanitaria che richiede nuove politiche di prevenzione, welfare e comunità». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

