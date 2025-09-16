Ecco come funziona Samsung Gallery Assistant la nuova utile app della One UI 8
Scopriamo più da vicino cos'è e come funziona Gallery Assistant, la nuova app di Samsung all'esordio con la One UI 8. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: funziona - samsung
Samsung Auto DeX è l’alternativa ad Android Auto che funziona anche senza un’auto
Samsung spiega come Galaxy Watch8 stia guidando la rivoluzione della prevenzione: come funziona e cosa misura
Galaxy Watch8 funziona anche con smartphone non Samsung, ma con molte meno funzioni
Galaxy Watch 8 ora funziona con Pixel 10 dopo update #Aggiornamento #Android #Bug #BugFix #GalaxyWatch8 #Google #Pixel10 #Samsung #Smartwatch #TechNews #Tecnologia https://ceotech.it/galaxy-watch-8-ora-funziona-con-pixel-10-dopo-update/… - X Vai su X
hai l’occasione perfetta per potenziare la tua azienda: acquista uno dei Samsung Galaxy Premium 2025 con TIM Business e ricevi in il . Come funziona: 1 Acquista Galax - facebook.com Vai su Facebook
Samsung lancia Gallery Assistant, la nuova app per l’editing su One UI 8; Samsung prepara il lancio di Health Assistant: l’assistente con cui conversare e monitorare la propria salute; In attesa di One UI 8, Samsung Galaxy S22 riceve le patch di settembre 2025.
Samsung lancia Gallery Assistant, la nuova app per l’editing su One UI 8 - Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari In qualità di affi ... Da tuttoandroid.net
Samsung Good Lock: come funziona la nuova app in arrivo sul Play Store - L’interfaccia di Samsung meglio nota a tutti come One UI potrà essere meglio personalizzata grazie alla diffusione di una nuova applicazione dedicata: Good Lock. Scrive msn.com