È Sempre Cartabianca Enzo Iacchetti e Simona Izzo tra gli ospiti di stasera
Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 16 settembre, con la terza puntata stagionale di È Sempre Cartabianca, il talk show targato VideoNews, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 16 settembre 2025. Al centro della puntata: l’omicidio di Charlie Kirk, attivista conservatore e leader dell’ala giovanile del movimento Make America Great Again. Il caso ha acceso lo scontro politico anche in Italia: destra e sinistra si dividono sul tema dell’odio nel dibattito pubblico. La tensione internazionale, intanto, è altissima: Israele ha invaso Gaza City con centinaia di carri armati, caccia e droni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Enzo Iacchetti su Gaza: “Vorrei che Giorgia Meloni dicesse che soffre per i bambini trucidati senza pietà” - Ospite di È sempre Cartabianca questa sera, martedì 10 giugno 2025, Enzo Iacchetti che, in collegamento da casa con lo studio di Bianca Berlinguer e l'ospite fisso del programma Mauro Corona, ha ... Riporta fanpage.it
Enzo Iacchetti su Gaza: «Vorrei sentire Giorgia Meloni dire: “Sono una madre, sono cristiana e provo un dolore immenso per tutti i bambini uccisi senza pietà”» - Vorrebbe un segnale di reale attenzione e umanità nei confronti delle vittime civili del conflitto in corso a Gaza, in particolare dei bambini. Si legge su vanityfair.it