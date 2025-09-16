È nata Priscilla la fake news fa infuriare Giulia De Lellis

La fine dell’estate porta con sé l’arrivo di numerosi, tanto attesi, bebè. Forse, però, ci è sfuggita la mano e abbiamo tutti finito per sviluppare una vera e propria, nonché malsana, ossessione per le gravidanze dei vip. Per lo meno, è questa l’opinione di Giulia De Lellis, vittima di una fake news riguardante la nascita della sua prima figlia Priscilla. L’influencer denuncia la mancanza di rispetto e la violenza di tali pettegolezzi. La fake news sulla nascita di Priscilla. Nelle ultime ore, sui social ha iniziato a circolare la foto di una neonata in tutina rosa. Una bimba che si è detto essere Priscilla, la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. 🔗 Leggi su Dilei.it

