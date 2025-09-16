È morto Robert Redford

L’attore, regista e attivista Robert Redford è morto a 89 anni nella sua casa di Provo nello Utah. La morte è stata confermata al New York Times da Cindi Berger, la Ceo dello studio di pubblicità Rogers & Cowan Pmk Tra gli attori più importanti e amati della sua generazione, celebre tanto per le sue interpretazioni in western come Butch Cassidy (1969) quanto in film drammatici come Il grande Gatsby (1974) e Come eravamo (1973) e di spionaggio come I tre giorni del Condor (1975), Redford aveva continuato a recitare fino allo scorso decennio, comparendo in Captain America – Il soldato d’inverno (2014). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

