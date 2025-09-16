È morto Robert Redford leggenda vivente del cinema L’attore si è spento nel sonno | aveva 89 anni

Il cinema e un mondo popolato da generazioni di spettatori, oggi affrontano il commiato più duro a cui un amante delle storie sul grande schermo è chiamato a fare fronte: l’addio a una delle sue leggende, Robert Redford. Il mitico attore hollywoodiano che ha alimentato sogni di celluloide, intrigato, sedotto, inquietato e vissuto pericolosamente nella finzione filmica e intensamente nella vita reale, si è spento nel sonno a 89 anni nella sua casa nello Utah. Addio a Robert Redford. Aveva 89 anni. Uno degli attori più celebrati di Hollywood, nell’ultima parte della sua vita Redford era diventato paladino delle cause ambientali e, prima ancora, un grande promotore del cinema indipendente intorno al quale aveva costruito il festival Sundance: una fucina di talenti più o meno noti al grande pubblico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

