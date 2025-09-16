È morto Robert Redford leggenda di Hollywood e fondatore del Sundance Film Festival
Si è spento a 89 anni Robert Redford, icona del cinema americano da La stangata a Come eravamo, da Tutti gli uomini del presidente a La mia Africa, premio Oscar per Gente comune e creatore del Sundance Film Festival. Il leggendario Robert Redford è morto all’età di 89 anni. A comunicarlo è stata la sua portavoce Cindi Berger, che ha fatto sapere al New York Times che l’attore e regista si è spento nel sonno. Volto simbolo di un’epoca, Redford ha attraversato oltre sei decenni di cinema, imponendosi come star planetaria e diventando al tempo stesso un punto di riferimento per il cinema indipendente con la creazione del Sundance Film Festival. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: morto - robert
È morto Robert Wilson. Il teatro come opera d’arte totale. Bob, l’americano che amava Milano e Spoleto
È morto Tristan Rogers a 79 anni, aveva un cancro ai polmoni: è stato Robert Scorpio nella soap General Hospital
Addio a Tristan Rogers: morto a 79 anni l’indimenticabile Robert Scorpio di General Hospital
È morto Robert Mitchum: gli altri erano grandi, lui era unico, scrive Stefano Benni in “Bar Sport Duemila” (Feltrinelli). Una frase che, soprattutto oggi, non possiamo non dedicare a lui, venuto a mancare all’età di 78 anni dopo una lunga malattia. - facebook.com Vai su Facebook
È morto Robert Redford, leggenda del cinema da “La stangata” a “La mia Africa”; Nuova scuola dell'infanzia: posata la prima pietra; L’ex capo dell’Idf: “A Gaza finora 200 mila tra morti e feriti”.
Morto Robert Redford, la leggenda di Hollywood aveva 89 anni - Robert Redford, l'affascinante star del grande schermo diventato regista premio Oscar, è morto martedì mattina presto nella sua ... Lo riporta iltempo.it
Robert Redford è morto, la leggenda di Hollywood aveva 89 anni. Vinse due Oscar, nel 2018 l'addio alle scene - Era noto per la sua carriera di attore, regista e attivista ambientale. ilmessaggero.it scrive