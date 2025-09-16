È morto Robert Redford leggenda di Hollywood e fondatore del Sundance Film Festival

Si è spento a 89 anni Robert Redford, icona del cinema americano da La stangata a Come eravamo, da Tutti gli uomini del presidente a La mia Africa, premio Oscar per Gente comune e creatore del Sundance Film Festival. Il leggendario Robert Redford è morto all’età di 89 anni. A comunicarlo è stata la sua portavoce Cindi Berger, che ha fatto sapere al New York Times che l’attore e regista si è spento nel sonno. Volto simbolo di un’epoca, Redford ha attraversato oltre sei decenni di cinema, imponendosi come star planetaria e diventando al tempo stesso un punto di riferimento per il cinema indipendente con la creazione del Sundance Film Festival. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

