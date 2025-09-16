È morto Robert Redford leggenda del cinema americano | aveva 89 anni
Il mondo del cinema piange la scomparsa di Robert Redford, uno degli ultimi grandi miti di Hollywood. L’attore e regista statunitense si è spento a 89 anni, nella sua casa nello Utah, dove viveva da tempo lontano dai riflettori. Il decesso è avvenuto nelle prime ore del mattino, nel sonno. Non sono state rese note le cause, ma secondo la stampa americana l’ipotesi più accreditata è che l’attore sia stato vittima di un arresto cardiaco mentre riposava. Considerato per decenni il volto del cinema americano più raffinato, Redford ha attraversato intere generazioni lasciando un segno indelebile sia davanti che dietro la macchina da presa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
È morto Robert Redford, leggenda del cinema da "La stangata" a "La mia Africa"
Robert Redford, come è morto: la lunga malattia debilitante, le ultime ore del divo di Hollywood - Robert Redford, l'affascinante star del grande schermo diventato regista premio Oscar, è morto martedì mattina presto nella sua casa nello Utah. Da msn.com
Morto Robert Redford: il gigante di Hollywood si è spento nel sonno a 89 anni - Se n'è andato nel suo letto, questa mattina nello Utah, l'attore americano vincitore di due premi Oscar. Scrive libero.it