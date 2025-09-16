È morto Robert Redford icona del cinema e simbolo dello stile senza tempo hollywoodiano

L’attore, regista e produttore, noto per capolavori come Butch Cassidy e Il Laureato, aveva segnato intere generazioni con il suo carisma e impegno. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

È morto Robert Redford, icona del cinema e simbolo dello stile senza tempo hollywoodiano.

È morto Robert Redford, leggenda del cinema da “La stangata” a “La mia Africa”; Nuova scuola dell'infanzia: posata la prima pietra; L’ex capo dell’Idf: “A Gaza finora 200 mila tra morti e feriti”.

Robert Redford morto, i quattro figli con il suo primo amore Lola Van Wagenen, poi il divorzio e le seconde nozze in Germania - Molte donne innamorate di lui ma solo due grandi amori per Robert Redford, il grande attore hollywoodiano che è morto nella notte all'età di 89 anni.

Morto Robert Redford, la leggenda di Hollywood aveva 89 anni - Robert Redford, l'affascinante star del grande schermo diventato regista premio Oscar, è morto martedì mattina presto nella sua ...

