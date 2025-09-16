È morto Robert Redford aveva 89 anni
Robert Redford, storico attore e regista del grande schermo e vincitore di due premi Oscar, è morto oggi, 16 settembre, nella sua casa in montagna, fuori Provo, nello Utah. Aveva 89 anni. Lo riporta il New York Times. La sua morte è stata annunciata con un comunicato da Cindi Berger, amministratore delegato dell’agenzia pubblicitaria Rogers & Cowan PMK. Ha affermato che l’attore è morto nel sonno, ma non ha fornito una causa specifica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Morto il due volte premio oscar Robert Redford - Hollywood perde il 2 volte Premio Oscar Robert Redford, una star che ha cambiato il modo di fare e intendere il cinema, dando vita anche al Sundance Film Festival ... Scrive ilgiornale.it
E’ morto nel sonno Robert Redford: il divo del cinema aveva 89 anni - L'icona di Hollywood lascia un'eredità cinematografica indimenticabile ... Segnala ilfattoquotidiano.it