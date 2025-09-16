È morto Robert Redford aveva 89 anni

Hollywood ha perso una delle sue icone più amate. Robert Redford, l’idolo delle folle diventato regista premio Oscar, attivista ambientale e forza trainante del Sundance Film Festival, è scomparso all’età di 89 anni. Ha sempre avuto una persona che credeva in lui. Redford è morto serenamente nel sonno questa mattina presto nella sua casa sulle montagne dello Utah vicino a Provo, secondo quanto riportato dal New York Post e dalla sua addetta stampa, Cindi Berger. Non è stata resa nota la causa della morte. Nato il 18 agosto 1936, Robert Redford ha vissuto una vita che pochi potrebbero eguagliare. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - È morto Robert Redford, aveva 89 anni

È morto Robert Wilson. Il teatro come opera d’arte totale. Bob, l’americano che amava Milano e Spoleto

È morto Tristan Rogers a 79 anni, aveva un cancro ai polmoni: è stato Robert Scorpio nella soap General Hospital

Addio a Tristan Rogers: morto a 79 anni l’indimenticabile Robert Scorpio di General Hospital

Il patrimonio di Robert Redford tra royalties e immobili. Ma la vera eredità è il Sundance Institute; Robert Redford è morto nel sonno, l'antidivo di Hollywood aveva 89 anni: l'attore premio Oscar era malato da tempo

