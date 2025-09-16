E' morto Robert Redford aveva 89 anni

14.23 E' morto uno dei miti del cinema. Si è è spento a 89 anni Robert Redford. E' stato un attore, regista e produttore cinematografico statunitense.Era nato a Santa Monica il 18 agosto 1938.Nel 1990 insieme all'amico regista Sidney Pollack ha fondato il Sundance Festival Ha ricevuto due Oscar:nel 1981 come migliore regista per Gente Comune e uno alla Carriera nel 2002. Ed è stato candidato altre tre volte per La Stangata, e per Quiz Show,come miglior regista e miglior film.Nel 2017 gli è stato conferito il Leone d'oro alla carriera. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: morto - robert

È morto Robert Wilson. Il teatro come opera d’arte totale. Bob, l’americano che amava Milano e Spoleto

È morto Tristan Rogers a 79 anni, aveva un cancro ai polmoni: è stato Robert Scorpio nella soap General Hospital

Addio a Tristan Rogers: morto a 79 anni l’indimenticabile Robert Scorpio di General Hospital

È morto Robert Mitchum: gli altri erano grandi, lui era unico, scrive Stefano Benni in “Bar Sport Duemila” (Feltrinelli). Una frase che, soprattutto oggi, non possiamo non dedicare a lui, venuto a mancare all’età di 78 anni dopo una lunga malattia. - facebook.com Vai su Facebook

Morto Robert Redford, icona di Hollywood; È morto Robert Redford; È morto Robert Redford, aveva 89 anni.

Robert Redford è morto, la leggenda di Hollywood aveva 89 anni. Vinse due Oscar, nel 2018 l'addio alle scene - Era noto per la sua carriera di attore, regista e attivista ambientale. ilmessaggero.it scrive

Morto Robert Redford, la leggenda del cinema americano aveva 89 anni - Dall'America arriva la triste notizia della morte di Robert Redford, leggenda del cinema americano, protagonista di film epocali, da La Stangata a Tutti ... Come scrive fanpage.it