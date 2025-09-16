È morto Robert Redford attore premio Oscar e leggenda di Hollywood | aveva 89 anni
Addio a una leggenda di Hollywood: è morto all’età di 89 anni Robert Redford, attore vincitore di due premi Oscar. Nato a Santa Monica il 18 agosto 1936, ha esordito nel mondo del cinema nei primi anni Sessanta con il film Caccia di guerra. La notorietà arriva qualche anno più tardi con Lo strano mondo di Daisy Clover, a cui seguono Questa ragazza è di tutti e a A piedi nudi nel parco. La definitiva consacrazione arriva nel 1969 con Butch Cassidy, dove recita al fianco di Paul Newman. Negli anni seguenti arrivano Corvo rosso non avrai il mio scalpo! e Il candidato. E ancora: Come eravamo e La stangata, dove torna a recitare insieme a Paul Newman. 🔗 Leggi su Tpi.it
