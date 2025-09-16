E' morto Robert Redford | antidivo e leggenda di Hollywood Si è spento nel sonno a 89 anni

La sua ultima apparizione sul grande schermo è stata in Avengers Endgame (2019), in un cameo. Ma alle scene aveva già dato addio l’anno prima, con il film "The Old Man & The Gun" di David Lowery. Si è spento nel sonno a 89 anni, nella sua casa nello Utah, Robert Redford, leggenda di Hollywood. Il padre appena nato, secondo un’usanza Sioux, lo avrebbe portato a bagnarsi nell’acqua dell’oceano,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - E' morto Robert Redford: antidivo e leggenda di Hollywood. Si è spento nel sonno a 89 anni

In questa notizia si parla di: morto - robert

È morto Robert Wilson. Il teatro come opera d’arte totale. Bob, l’americano che amava Milano e Spoleto

È morto Tristan Rogers a 79 anni, aveva un cancro ai polmoni: è stato Robert Scorpio nella soap General Hospital

Addio a Tristan Rogers: morto a 79 anni l’indimenticabile Robert Scorpio di General Hospital

E’ morto nel sonno Robert Redford: il divo del cinema aveva 89 anni @FQMagazineit - X Vai su X

È morto Robert Mitchum: gli altri erano grandi, lui era unico, scrive Stefano Benni in “Bar Sport Duemila” (Feltrinelli). Una frase che, soprattutto oggi, non possiamo non dedicare a lui, venuto a mancare all’età di 78 anni dopo una lunga malattia. - facebook.com Vai su Facebook

È morto Robert Redford: l'attore e regista aveva 89 anni - Leone d'Oro alla carriera alla Biennale di Venezia; Addio a Robert a Redford, antidivo e leggenda di Hollywood; Addio a Robert a Redford, antidivo e leggenda di Hollywood.

Robert Redford, come è morto: la lunga malattia debilitante e i problemi all'orecchio, le ultime ore del divo di Hollywood - Robert Redford, l'affascinante star del grande schermo diventato regista premio Oscar, è morto martedì mattina presto nella sua casa nello Utah. Come scrive msn.com

Addio a Robert Redford, l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni: da “La stangata” al “Sundance Film Festival” - E' morto all'età di 89 anni Robert Redford, uno degli attori e registi di maggior successo della storia del cinema internazionale ... Riporta superguidatv.it