È morto Robert Redford addio alla leggenda del cinema americano
Il grande divo americano, protagonista della stagione anni '70 e '80 e fondatore del Sundance Film Festival si è spento a 89 anni Robert Redford, leggenda del cinema americano, è morto oggi nella sua casa nello Utah all'età di 89 anni. La notizia, confermata dalla sua portavoce, ha suscitato un'ondata di commozione in tutto il mondo. Il New York Times ha riportato che Redford è morto nel sonno, senza tuttavia specificare alcuna causa. Attore, regista e produttore, Redford ha segnato la storia di Hollywood con ruoli entrati nell'immaginario collettivo, da Butch Cassidy a La stangata e Tutti gli uomini del presidente, film condizionati anche da un forte impegno civile e sociale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
È morto Robert Redford, leggenda del cinema da “La stangata” a “La mia Africa”; Nuova scuola dell'infanzia: posata la prima pietra; L’ex capo dell’Idf: “A Gaza finora 200 mila tra morti e feriti”.
Robert Redford morto, i quattro figli con il suo primo amore Lola Van Wagenen, poi il divorzio e le seconde nozze in Germania - Molte donne innamorate di lui ma solo due grandi amori per Robert Redford, il grande attore hollywoodiano che è morto nella notte all'età di 89 anni. msn.com scrive
E' morto Robert Redford, leggenda del cinema - Il decesso, nella sua casa di Provo nello Utah, è stata confermata al New York Times da Cindi Berger, la Ceo dello studio di pubblicità Rogers & ... Scrive ansa.it