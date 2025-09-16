È morto Robert Redford addio alla leggenda del cinema americano

Il grande divo americano, protagonista della stagione anni '70 e '80 e fondatore del Sundance Film Festival si è spento a 89 anni Robert Redford, leggenda del cinema americano, è morto oggi nella sua casa nello Utah all'età di 89 anni. La notizia, confermata dalla sua portavoce, ha suscitato un'ondata di commozione in tutto il mondo. Il New York Times ha riportato che Redford è morto nel sonno, senza tuttavia specificare alcuna causa. Attore, regista e produttore, Redford ha segnato la storia di Hollywood con ruoli entrati nell'immaginario collettivo, da Butch Cassidy a La stangata e Tutti gli uomini del presidente, film condizionati anche da un forte impegno civile e sociale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

