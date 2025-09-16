E’ morto nel sonno Robert Redford | il divo del cinema aveva 89 anni
Robert Redford, storico attore e regista del grande schermo diventato premio Oscar, è morto martedì mattina presto nella sua casa nello Utah. Aveva 89 anni. Lo riporta il New York Time s. La sua morte, avvenuta sulle montagne fuori Provo, Utah, è stata annunciata in una dichiarazione da Cindi Berger, amministratore delegato dell’agenzia pubblicitaria Rogers & Cowan PMK. Ha affermato che l’uomo è morto nel sonno, ma non ha fornito una causa specifica. I film di successo di Redford hanno spesso aiutato l’America a comprendere sé stessa. Lontano dai riflettori, l’attore è stato un fervente sostenitore delle cause ambientali e ha promosso il movimento del cinema indipendente centrato sul Sundance Festival. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo
