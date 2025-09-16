E’ morto nel sonno Robert Redford | il divo del cinema aveva 89 anni

Ilfattoquotidiano.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Robert Redford, storico attore e regista del grande schermo diventato premio Oscar, è morto martedì mattina presto nella sua casa nello Utah. Aveva 89 anni. Lo riporta il New York Time s. La sua morte, avvenuta sulle montagne fuori Provo, Utah, è stata annunciata in una dichiarazione da Cindi Berger, amministratore delegato dell’agenzia pubblicitaria Rogers & Cowan PMK. Ha affermato che l’uomo è morto nel sonno, ma non ha fornito una causa specifica. I film di successo di Redford hanno spesso aiutato l’America a comprendere sé stessa. Lontano dai riflettori, l’attore è stato un fervente sostenitore delle cause ambientali e ha promosso il movimento del cinema indipendente centrato sul Sundance Festival. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

e8217 morto nel sonno robert redford il divo del cinema aveva 89 anni

© Ilfattoquotidiano.it - E’ morto nel sonno Robert Redford: il divo del cinema aveva 89 anni

In questa notizia si parla di: morto - sonno

“È morto nel sonno”. Musica in lutto, addio a un mito indiscusso

Le lacrime di Martina per Leonardo, lo chef morto nel sonno a Vico: "Non dovevi andar via senza di me"

Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo

e8217 morto sonno robertE’ morto nel sonno Robert Redford: il divo del cinema aveva 89 anni - L'icona di Hollywood lascia un'eredità cinematografica indimenticabile ... Riporta ilfattoquotidiano.it

e8217 morto sonno robertRobert Redford è morto nel sonno: l'icona del cinema aveva 89 anni - È stato uno dei più celebri attori hollywoodiani del Novecento, protagonista di film come "La stangata" ... Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: E8217 Morto Sonno Robert