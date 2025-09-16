È morto l’attore Robert Redford

Robert Redford, attore e regista premio Oscar, volto iconico del cinema americano e pioniere del cinema indipendente con il Sundance Film Festival, è morto nella notte di martedì nella sua casa nello Utah, a 89 anni. La notizia è stata confermata al New York Times dalla sua portavoce, che ha spiegato che l’attore si è spento nel sonno. Redford ha rappresentato per decenni un punto di riferimento a Hollywood, imponendosi come interprete capace di coniugare fascino e impegno civile. Parallelamente, è stato un instancabile promotore delle battaglie ambientali e della crescita di una nuova generazione di registi indipendenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

